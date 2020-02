Scuola, Iss: misure anti-coronavirus tutelano salute dei bambini

Roma, 3 feb. (askanews) - Le misure adottate in Italia contro il coronavirus "tutelano la salute dei bambini e della popolazione". Lo assicura l'Istituto superiore di sanità (Iss) dopo la richiesta al ministero della salute da parte dei governatori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento per applicare anche ai bambini che frequentano le scuole il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina."Le misure adottate per le popolazioni scolastiche - afferma l'Iss - sono quelle necessarie a tutelare la salute della popolazione. Ciò anche in considerazione della forte capacità e preparazione dei professionisti dei dipartimenti di prevenzione e di tutto il nostro Sistema sanitario nazionale"."Al momento - aggiunge l'Istituto superiore di sanità - l'Italia è tra i paesi che hanno adottato le misure più ampie e articolate per il controllo della diffusione dell'infezione nell'intera popolazione e altri paesi europei non hanno adottato misure specifiche per la popolazione scolastica".