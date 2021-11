Scuola: in Fvg in quarantena mille tra professori e studenti

(ANSA) - TRIESTE, 06 NOV - Sono oltre mille le persone in quarantena nelle scuole in Fvg, tra studenti e docenti, nell'ultima settimana di ottobre, effetto della positività di 154 persone. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo che parla di un fenomeno che costringe ad attività a singhiozzo in numerose classi, tra aumento di contagi e di ospedalizzazioni, riportando i dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale. L'articolo prende a campione 124 istituti su un totale di 167 nel periodo 25-31 ottobre rilevando che gli studenti nuovi positivi sono 134, le nuove quarantene 946, mentre tra i docenti si sono contati 20 infezioni e 65 isolamenti. A fine mese gli "attualmente in quarantena" erano 1.404, di cui 1.283 alunni e 121 insegnanti. Secondo Daniela Beltrame, direttrice dell'Usr, "Se è vero che il virus circola di più tra i non vaccinati, le autorità competenti dovranno fare un'opportuna valutazione che tenga in considerazione il diritto allo studio", sottolineando che bisogna "guardare con fiducia alla scienza ed evitare che i non vaccinati diventino, seppure involontariamente, veicolo di trasmissione del contagio". (ANSA).