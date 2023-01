Scuola: D'Amato, su dimensionamento siamo con De Luca

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Un 'no' al dimensionamento scolastico che porti tagli a dirigenti scolastici e scuole, soprattutto al sud, arriva dal candidato alle regionali del Lazio per il centrosinistra, Alessio D'Amato. "Condividiamo la battaglia di De Luca" che vuole ricorrere alla Consulta, dice D'Amato che ribadisce il suo "No al decreto Spacca Italia. Chi vota per me sa che vota contro la divisione del Paese che crea di fatto cittadini di serie A e di serie B con danni irreversibili per la scuola e la sanità. Il decreto Calderoli penalizza Roma e il Lazio". Per D'Amato "anche nella scuola l' autonomia porterà ancora più disagi". (ANSA).