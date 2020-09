Scuola, Azzolina: potranno esserci sospensioni ma no allarmismi

Roma, 9 set. (askanews) - "Potranno verificarsi, di settimana in settimana, ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza delle nostre classi. Non vanno creati allarmismi. Le nostre scuole hanno tutti gli strumenti per affrontare ogni criticità, grazie ai tanti strumenti messi in campo nei mesi scorsi". Lo ha detto alla Camera il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina alla Camera."Abbiamo previsto, nell'ultimo decreto legge varato in Consiglio dei Ministri, il n. 111/2020 anche specifiche misure per i genitori, in modo che, in tali casi, non debbano subire conseguenze negative sul lavoro".