Scuola, Azzolina: 'Immuni può aiutare'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Bene l'iniziativa de il Foglio. Lo ripeto da settimane: l'app Immuni può essere un aiuto fondamentale per migliorare il tracciamento anche nelle scuole, ovviamente dai 14 anni in su". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Basta sciocchezze, tracciamoci tutti. Proposta: tutti i giornali regalino uno spazio a Immuni, sabato prossimo, per spiegare perché avere più tracciamento significa avere più sicurezza, più salute e dunque più libertà. Che aspettiamo?". E' l'idea lanciata dal direttore de 'Il Foglio', Claudio Cerasa, che aggiunge: "Lo hanno fatto i giornali inglesi, con ottimi risultati. Lo possono e lo devono fare anche i giornali italiani. Chi ci sta?". La proposta, rilanciata anche via Twitter, è stata ritwittata anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza.