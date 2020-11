Scuola, Azzolina chiama studentessa in protesta contro Dad

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, stamani ha telefonato ad Anita, la ragazzina di Torino che da giorni va davanti alla propria scuola e da lì si collega per la dad. Venti minuti al telefono in cui ha parlato prima con la madre e poi con Anita. "Ho due figli e sono convinta che entrambe le scuole che frequentano siano luoghi sicuri" le ha detto la madre che ha chiesto "di "continuare a lottare per le scuole aperte". Anita ha detto che continuerà ad andare davanti a scuola e che le mancano le lezioni in presenza". La ministra ha assicurato che sta facendo "tutto il possibile per tenere le scuole aperte e permettere anche ai più grandi di rientrare, tenendo conto della situazione epidemiologica".