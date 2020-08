Scuola, 11 vincitori per la gara banchi

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Si sono concluse oggi le procedure per la fornitura dei banchi monoposto in vista della riapertura in sicurezza delle scuole. Come già comunicato nei giorni scorsi, alla gara indetta dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 sono state presentate 14 offerte da parte di imprese singole e associate, italiane e straniere, a dimostrazione della capacità di risposta del mercato in questa particolare fase di emergenza''. Così in una nota gli uffici del commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ''Al termine delle successive procedure effettuate, sono stati definiti 11 contratti di affidamento a imprese e raggruppamenti di imprese, per la maggior parte italiane, per la fornitura di banchi tradizionali e di sedute innovative, in grado di superare complessivamente l’intero fabbisogno richiesto dai dirigenti scolastici italiani, che era di 2.013.656 banchi tradizionali e di 435.118 sedute innovative. I banchi saranno consegnati a partire dai primi giorni di settembre e fino al mese di ottobre la distribuzione dei banchi nei diversi istituti avverrà secondo una programmazione nazionale e una tempistica che terrà conto delle effettive priorità scolastiche e sanitarie dei vari territori, garantendo in tal modo il normale avvio dell’anno scolastico. Lo smaltimento dei banchi sostituiti avverrà secondo le modalità ordinarie, in accordo con Anci e Upi''. ''Il risultato raggiunto in un tempo così ristretto è stato possibile, tra l’altro, grazie alla collaborazione delle aziende italiane ed internazionali che consentiranno di dotare le scuole in pochi mesi di una quantità di banchi di oltre dieci volte superiore alla fornitura nazionale annuale. Tale risultato è l’ulteriore testimonianza dell’impegno del Governo che ha deciso di provvedere ad un approvvigionamento straordinario per affiancare le amministrazioni nel garantire la riapertura in sicurezza delle scuole''.