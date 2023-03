Scritte no vax, sette indagati per associazione a delinquere

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Sono accusati di associazione a delinquere, oltre che di danneggiamento e imbrattamento, sette attivisti di area 'no vax' indagati a Bologna in una inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dal procuratore capo Giuseppe Amato e dal sostituto Antonello Gustapane. Per mesi hanno preso di mira uffici pubblici, scuole e sedi di sindacati con raid vandalici nei quali sono state tracciate scritte su tematiche no vax e con riferimenti a nazismo sanitario, instaurazione di un nuovo ordine mondiale, intelligenze artificiali. Si tratta di due uomini, di 37 e 39 anni, e cinque donne, di età compresa tra i 30 e i 59 anni, residenti fra Bologna e altre città del centro-nord, ritenuti parte di una struttura associativa denominata 'Guerrieri vivi', conosciuti per il simbolo (ispirato al film V per vendetta) della doppia "V" racchiusa in un cerchio di colore rosso. Ieri gli agenti della Digos hanno eseguito quattro perquisizioni domiciliari a carico di alcuni degli indagati e in un locale nella periferia bolognese che era la base logistica del gruppo, sequestrando secchi di vernice rossa, estintori, torce, walkie talkie, bodycamera e droni. Trovati anche capi di abbigliamento, tute, scarpe, giacche con simboli dei 'Guerrieri vivi', striscioni e manifesti con scritte no vax e riferimenti al nazismo, zaini già pronti con dentro estintori, bombolette di vernice, megafoni, fionde e balestre. (ANSA).