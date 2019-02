Nuova scritta razzista sul muro del profugo adottato da italiani, la madre: "Nessuna paura". La risposta di Salvini

Un nuovo episodio razzista ai danni di un giovane adottato da una famiglia italiana. La misura la dà la scritta che è comparsa sul muro della coppia di Melegnano in provincia di Milano, "ammazza al negar", in dialetto lombardo e con una svastica disegnata al contrario. Ma quella comparsa nell'androne del palazzo lunedì scorso non è la prima scritta minacciosa comparsa sul muro di Paolo Pozzi, Angela Bedoni e del loro figlio adottivo Bakary Dandio di 22 anni giunto in Italia con un barcone dalla Libia 4 anni fa. La prima frase offensiva razzista comparve la settimana scorsa ("pagate per questi negri di m.") sullo stesso muro interno del palazzo dove la famiglia risiede insieme all'altro figlio Lorenzo.

La denuncia della madre: non ci fanno paura

"Ci siamo preoccupati, pensavamo che la cosa fosse finita", ha detto Bedoni, insegnante, denunciando la sua incredulità per quanto successo. "Non abbiamo paura, andiamo avanti e fare quello che stiamo facendo", dice la madre ai microfoni del Tgr Lombardia. "C'è qualcuno che chiude i porti, io dico invece costruiamo i ponti, come ha detto anche il Papa", aggiunge la donna. Il giovane arriva nella famiglia dopo una storia rocambolesca come quella di tanti giovani immigrati che arrivano in Italia da profughi rischiando la vita e fuggendo da situazioni al limite. Oggi è uno sportivo che inanella risultati sulle piste di atletica. Un ragazzo che si sta integrando.

"Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini", è lo sfogo della mamma di Bakary, commentando le nuove scritte razziste. "Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l’immigrazione non è un problema". Sul caso è al lavoro la procura di Lodi, i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere, mentre dopo i tanti messaggi di solidarietà, la città sta organizzando una manifestazione contro il razzismo.

La risposta di Salvini

Un ministro dell'Interno capace di commentare anche il risultato del Festival di Sanremo non può farsi sfuggire l'occasione. "Io rispetto il dolore di una mamma, abbraccio suo figlio e condanno ogni episodio di razzismo - ha detto il vicepremier leghista -. E la signora rispetti la richiesta di sicurezza e legalità che arriva dagli italiani, che io concretizzo da ministro. Bloccare gli scafisti e i loro complici, fermare l'immigrazione clandestina, assumere poliziotti, installare telecamere ed espellere i criminali è semplicemente giustizia, non è razzismo o tantomeno fascismo". E forse queste parole che appaiono evidentemente assolutorie forse spiegano il perché del proliferare di aggressioni razziste.

"Bakary era un po’ scosso lunedì mattina – spiega Paolo Pozzi al Corriere della sera – ma adesso è tranquillo e ha ripreso la vita di sempre. Abbiamo avvertito ancora una volta i carabinieri. L’impressione è che la persona si sia sentita galvanizzata dall’esposizione mediatica e sia tornato a colpire per avere ancora più visibilità. Questa volta non più con semplici insulti razzisti, ma con una minaccia diretta. Neonazisti? Non credo. Di sicuro non parliamo di persone di elevata scolarizzazione. Hanno sbagliato pure il dialetto".