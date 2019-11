Scritta contro Donzelli (Fdi) in ateneo

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - "Fuori i partiti dall'università Donzelli fascista Firenze ti schifa" è la scritta in vernice nera comparsa su un edificio dell'università di Firenze, al Polo di Novoli, contro il deputato fiorentino Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Per il pomeriggio è annunciata una protesta del Collettivo di Scienze politiche durante la presenza di due parlamentari, uno, appunto, è Donzelli, l'altro Francesco Berti di M5s, come ospiti di un seminario. La scritta è visibile sul muro esterno di un padiglione.