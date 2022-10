Cingolani rassicura gli italiani sul gas: “Dovremmo passare un inverno tranquillo ma vremo problemi sui prezzi”

"Avremo problemi sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione. Purtroppo non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese. Il price cap l'avevamo proposto mesi fa. La Commissione europea è stata lenta, poi ha accelerato. Speriamo anche che la guerra finisca". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a un webinar di Rcs Academy su Repower Eu.

“Evitiamo il suicidio”

Sull'entrata in funzione del rigassificatore di Piombino "sicurezze non ne ho. Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende da quello. Se avremo la nave rigassificatrice e non riusciremo a usarla, sarà un suicidio. C'è un problema nimby, e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità. Io sono stato chiaro: la nave resterà lì 3 anni, poi la sposteremo in un sito non invasivo", ha aggiunto Cingolani al webinar.