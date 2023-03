Scoperta finta endocrinologa, denunciata da azienda sanitaria

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Si era creata profili falsi, curriculum vitae farlocchi e aveva persino rubato l'identità a un medico omonimo. Ma il gruppo privato Santagostino ha scoperto la truffa e ha denunciato la finta endocrinologa alla procura della Repubblica di Milano. A darne notizia è oggi 'Società e Salute Spa', la società proprietaria di Santagostino, che ha una rete di 35 poliambulatori attivi tra Lombardia, Bologna e Roma. "Nel corso delle verifiche che vengono svolte sui nostri operatori sanitari prima di completare le assunzioni - si legge nella nota della società - è stato scoperto che uno dei medici che lavorava nel periodo di prova con l'azienda, la finta endocrinologa G.P., aveva messo in essere una elaborata truffa ai danni nostri e di altri istituti sanitari, producendo falsi profili e curriculum vitae su Linkedin e altri social media; presentando documenti d'identità riportanti falsamente la professione, forgiando titoli di studio e di specializzazione contraffatti e impossessandosi dell'identità di un medico omonimo per l'iscrizione all'albo. Solo grazie ad un'approfondita investigazione la Società e Salute Spa - Santagostino ha scoperto l'elaborata truffa, che ha prontamente denunciato presso la procura della Repubblica di Milano". L'azienda sta ora provvedendo a contattare tutti i pazienti visitati dalla sedicente endocrinologa per offrire loro una visita gratuita con un vero endocrinologo. "La nostra priorità assoluta - afferma Luca Foresti, Ceo di Santagostino - è la salute dei nostri pazienti e per questo stiamo verificando ogni loro esigenza. Abbiamo poi immediatamente informato tutte le altre istituzioni che venivano chiamate in causa dai documenti falsi. È una vicenda in cui siamo parte lesa". (ANSA).