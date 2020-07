Scoperta evasione fisco,sequestrati beni

(ANSA) - PALMI, 02 LUG - Beni per un milione e 100 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Palmi ad un'impresa operante nel settore edilizio ed al suo rappresentante legale dopo che a carico della società è emersa una consistente evasione fiscale. Dalle indagini, coordinate dal procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza e dal pm Daniele Scarpino, sarebbero emerse imposte evase pari a 611.248,00 euro ai fini Ires e 506.252,00 euro ai fini Iva. Inoltre, nella prima fase degli accertamenti, il rappresentante legale della società avrebbe sottratto e occultato le scritture contabili e documenti della stessa, in modo da impedirne la ricostruzione dei redditi e della effettiva capacità contributiva. Alla luce di tali risultanze, il legale rappresentante dell'impresa è stato denunciato per omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili. Tra i beni sottoposti a sequestro, su disposizione del gip, figurano disponibilità finanziarie e beni mobili registrati.