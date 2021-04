Crisanti-Borghi, scontro a Piazzapulita. "Non ci sono le condizioni per riaprire”, “Lei è esperto di genetica della zanzara”

Botta e risposta tra Andrea Crisanti e Claudio Borghi. Il microbiologo e il deputato leghista, ospiti di PiazzaPulita su La7, si sono attaccati ancora una volta sulle riaperture e lockdown. Temi sui quali i due protagonisti si trovano su posizioni completamente opposte.

Crisanti: “Non ci sono le condizioni per riaprire”

Per il microbiologo dell'Università di Padova, infatti, "non ci sono le condizioni per riaprire". Ma il deputato del Carroccio insiste: "Assolutamente sì", dice, "i ristoranti vanno aperti anche al chiuso" mentre "i lockdown non servono e non bisognava farli". Alle rimostranze di Crisanti, ecco quindi la prima stoccata: "Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia, Crisanti non è un esperto", attacca Borghi. Replica il microbiologo: "Contrariamente a lei, che è stato in Parlamento, io ho visto come si combatte un'epidemia".

Borghi: “Cristanti è un esperto di genetica della zanzara”

Il leghista nega l’efficacia del lockdown, citando lo studio pubblicato lo scorso gennaio sull’European Journal of Clinical Investigation dall’epidemiologo John Ioannidis dell’Università di Standford, che contesta i benefici derivanti da misure molto restrittive. E aggiunge: “Io, come rappresentante dei cittadini, studio. Qui ho sentito numeri allarmistici e verità date per assodate, come il fatto che il lockdown funzioni e salvi vite. Con tutto il rispetto per il professor Crisanti, se io devo prendere una decisione importante, vado a sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia. Crisanti è un esperto di genetica della zanzara, che è una ottima cosa, ma non è un esperto di questi argomenti”."Io vi porto uno studio, voi cosa mi portate? I dogmi?", replica Borghi nel sostenere le sue teorie sul lockdown. Ed ecco pronta la nuova risposta di Crisanti: "L'università di Stanford ha cancellato lo studio ed eliminato tutti i video del professor Ioannidis e lui si è pure scusato...".

Lo scontro continua

Scontro finito? Neanche per sogno. Crisanti commenta ancora: “La nullità che ha detto Borghi si giustifica da solo. Vorrei solo aggiungere che sono contento della mia esperienza come esperto di malaria, perché contrariamente a lei, che sta in Parlamento, io ho visto cosa è una epidemia, ho visto come si combatte, so esattamente quali sono i fattori genetici e ambientali che contribuiscono a trasmettere la malattia, perché un’epidemia è indipendente dall’agente patogeno. Un’epidemia, che sia di malaria, di colera o di influenza – spiega – ha delle caratteristiche principalmente ecologiche, che non hanno nulla a che vedere con l’agente di trasmissione. Io sono molto contento dell’esperienza che ho fatto, perché mi è servita moltissimo, contrariamente a tante altre persone, per esempio del suo partito, che sostenevano che il virus fosse morto o che fosse diventato più buono. È davanti agli occhi di tutti la scempiaggine di quello che è stato detto”. Alla fine Crisanti chiede a Borghi una risposta secca: “La quarantena funziona?”, a cui il parlamentare risposte a fatica “Sì”. “E allora mi spiega perché un lockdown a livello sociale non dovrebbe funzionare? Lei non ha capito nulla di epidemiologia”, conclude Crisanti.