Venezia, 3 set. (AdnKronos) - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in tarda mattinata sull'A4, poco dopo l’entrata di Meolo Roncade (Venezia) in direzione Trieste. Come fanno sapere le Autovie, l’autostrada è stata riaperta ma il traffico scorre lentamente su una sola corsia. Al casello sono ancora chiuse le entrate in direzione Trieste e l’immissione in A4 dalla A57. Tre i chilometri di coda segnalati.