Scontro nel Barese, la più giovane delle 4 vittime ha 16 anni

(ANSA) - BARI, 26 APR - Ha 16 anni la più giovane delle quattro vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale tra Modugno e Bitonto, vicino a Bari. Le vittime viaggiavano a bordo di una Opel Corsa che si è scontrata frontalmente con una Renault Scenic: sono Tommaso Ricci di 23 anni, Alessandro Viesti di 24, Floriana Fallacara di 20 e Lucrezia Natale di 16 anni, tutti di Bitonto (Bari).

Nell'impatto sono rimasti feriti altri due giovani, una ragazza di 19 anni e il suo fidanzato di qualche anno più grande di lei, ricoverato nel Policlinico di Bari. La 19enne si trova invece nell'ospedale Di Venere di Bari: è stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è ora nel reparto di rianimazione. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente sulla quale indaga la polizia stradale che nella notte ha completato i rilievi. "Questo è davvero il momento del silenzio, del dolore. La città intera è vicina i familiari delle giovani vittime e ai due ragazzi che sono ricoverati in ospedale in condizioni molto serie", ha detto il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali. (ANSA). .