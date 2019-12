Violento impatto tra bus e camion dei rifiuti a Milano: donna in coma, dodici persone coinvolte

Peggiora il bilancio del grave scontro fra un filobus della linea 91 a Milano e un mezzo della nettezza urbana. Una donna di 49 anni è stata sbalzata dal bus ed è ricoverata in stato di coma. Il conducente del bus, secondo il 118, un uomo di 47 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni e un'altra la sospetta frattura del femore.

Lo scontro nel primo mattino

L'impatto fra il bus e il camion dei rifiuti è avvenuto nel primo mattino, alle 8:09 in via Egisto Bezzi a Milano, giorno della festa di Sant'Ambrogio, in tutto sono sedici le persone coinvolte, dodici quelle che hanno avuto conseguenze dal forte impatto tra i mezzi. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi. La 49enne ora in coma all'arrivo dei primi soccorsi era in arresto cardiaco, è stata poi rianimata e portata all'ospedale.