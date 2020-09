Non sono di un cane ma umane le ossa umane quelle trovate nella Fiat Panda nera di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa dal giorno di Ferragosto. La svolta nelle indagini sulla vicenda è arrivata al termine delle prime analisi eseguite all'Istituto di medicina legale di Milano dalle anatomopatologhe Cristina Cattaneo e Debora Mazzarelli, incaricate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cremona, Lisa Saccaro, di eseguire la perizia su una trentina di piccole ossa e lembi di tessuto.

L’esame del Dna

Nelle prossime ore verrà effettuato anche l'esame del Dna per stabilire con certezza che Sabrina è morta bruciata nella sua Fiat Panda. Resta da capire se uccisa da Alessandro Pasini, come sostengono gli inquirenti che accusano il 45enne di omicidio e distruzione di cadavere, o invece in seguito ad overdose, come ha sempre raccontato la difesa dell'indagato, in carcere a Monza.

Le ossa non sono di un cane

Di Sabrina si erano perse le tracce dal giorno di Ferragosto e la sua auto era stata trovata bruciata dai carabinieri. Al suo interno gli inquirenti avevano trovato delle ossa di un cane, come accertato da due veterinari. Ma l’avvocato di Pasini, Paolo Sperolini, aveva illustrato il parere di un altro medico legale secondo il quale tra le ossa ritrovate ci sarebbe stata una clavicola dello scheletro umano. La Procura di Cremona ha dunque accolto il riesame, disponendo una nuova perizia.

Le indagini

Fondamentale, nella vicenda, il lavoro svolto dai carabinieri di Cremona, guidati dal tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, a capo del comando operativo, da subito impegnati in prima linea nelle ricerche e nelle indagini. Grazie al loro lavoro è stato infatti possibile repertare sin da subito le ossa rinvenute in macchina, consentendo così una rapida e puntuale perizia, che oggi chiude il cerchio investigativo.

Tracce di sangue in casa dell'ex di Pasini

Tracce di sangue sono state trovate dal Ris sul pianerottolo dell'appartamento di Crema in cui si sospetta che Sabrina Beccalli la notte di Ferragosto sia stata uccisa da Alessandro Pasini, in custodia cautelare carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. È quanto emerge, si apprende da fonti investigative, dai primi risultati degli esami condotti dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. L'appartamento in cui sono state trovate le tracce di sangue è quello della ex di Pasini, in cui i due si sarebbero ritrovati per consumare droghe, all'insaputa della proprietaria che era in vacanza. Con il luminol sarebbero state individuate tracce anche in bagno, ma la gran parte si trovava sul pianerottolo, e sarebbe stato lavato. Intanto la Procura di Cremona valuta un'ipotesi aggiuntiva di reato per crollo di costruzioni per Pasini, che ha tagliato un tubo della caldaia nell'appartamento, trovato dopo quattro giorni saturo di gas dai Vigili del fuoco al momento del primo sopralluogo.