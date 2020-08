Scomparsa a Crema: vertice in Procura

(ANSA) - CREMA, 26 AGO - Avrebbero trovato altre tracce di sangue i Ris di Parma oggi a casa di Alessandro Pasini, il 45enne finito in carcere con l'accusa di aver ucciso Sabrina Beccalli, che manca da casa a Crema da ferragosto, e di averne distrutto il cadavere. Oggi i Ris hanno fatto nuovi accertamenti a casa della donna e poi in quelle di Pasini, dove avrebbero trovato il sangue su un paio di scarpe dell'uomo. Continuano intanto le ricerche della donna, mentre domani mattina è previsto un vertice in Procura. (ANSA)