Sciopero clima:migliaia in corteo a Bari

(ANSA) - BARI, 15 MAR - Diverse migliaia di persone, almeno 6.000 secondo la questura, partecipano al corteo appena partito da piazza Diaz a Bari per il Global Strike For Future degli studenti che oggi riempirà le piazza e le strade di tutto il mondo. Apre il corteo la fanfara della scuola media "Massari Galilei" di Bari. L'ampia piazza sul mare si è riempita rapidamente che il lungomare è stato chiuso al traffico prima che il corteo partisse. "Non cambiare il clima, cambia le tue abitudini", "dai una possibilità al futuro", "non c'è un pianeta B" sono solo alcune delle scritte sui cartelli sollevati da bambini, adolescenti e universitari provenienti da tutta la regione. In Puglia sono 11 le piazze che hanno aderito a Fridays For Future: San Severo, Manfredonia, Andria, Trani, Altamura, Bari, Monopoli, Taranto, Ostuni, Brindisi e Lecce.Il corto barese, dopo avere percorso il Lungomare in direzione del centro cittadino, percorrerà corso Vittorio Emanuele e arriverà in piazza Prefettura.