Venerdì sciopero generale: stop trasporti, scuole e sanità. Orari e fasce di garanzia

Sciopero generale nazionale venerdì 2 dicembre, di tutti i lavoratori privati e pubblici aderenti ai Cobas e alle altre organizzazioni del sindacalismo di base e conflittuale (Cub, Sgb, SIcobas,Unicobas, Usb, Usi-Cit, Cobas Sardegna, Adl Varese). A rischio dunque tutti i servizi, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti. Lo sciopero si accompagnerà ad una serie di manifestazioni regionali o provinciali a Roma, Torino, Milano, Padova, Trieste, Genova, La Spezia, Bologna, Firenze, Pisa, Grosseto, Ancona, Terni, Napoli, Bari, Taranto, Catania, Palermo, Cagliari.

Lo sciopero ha orari e modalità che potrebbero variare molto da località a località e a seconda dei diversi settori. Per i lavoratori delle autostrade lo sciopero inizia alle 22 di giovedì 1 dicembre e terminerà 24 ore dopo. Anche i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni. "Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia" in occasione dello sciopero, dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2. Lo rende noto Fs, aggiungendo che "saranno garantiti" anche i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Nel resto della giornata, Trenitalia "si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti", con possibili modifiche al programma dei treni.

Per il trasporto regionale (come Trenord) sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 dei giorni feriali). Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie. Per contattare Italo invece il numero da fare è 892020.

A Milano sono a rischio i mezzi Atm, quindi metropolitane, bus e tram e i treni regionali di Trenord, oltre agli autobus Autoguidovie. Potrebbero aderire alla manifestazione anche alcune sigle di taxi. A Roma e nel Lazio possibili disagi, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, sulle linee di Atac, Cotral e Roma Tpl. Quindi metropolitana, bus, tram e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord sono a rischio. A Napoli si fermano i lavoratori di Anm, quindi della Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus. A Bologna, lo sciopero dei servizi automobilistici e filoviari Tper dura 24 ore, ma nel rispetto delle fasce di garanzia, cioè dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Nel mirino deli sindacati una lunga lista di rivendicazioni: dal rinnovo dei contratti con significativi aumenti dei salari e l'adeguamento automatico al costo della vita all'introduzione del salario minimo di 12 euro/ora; dalla cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia a un un calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili.

Oltre alla richiesta della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e al no all'autonomia differenziata che disgrega il paese. Servono inoltre investimenti economici rilevanti per la scuola e sanità pubbliche e per i trasporti. E poi un no alla guerra e all'economia di guerra, all'aumento delle spese militari e all'invio di armi in Ucraina.

Incrociano le braccia per 24 ore anche gli assistenti di volo e piloti della compagnia aerea Vueling. A riferirlo Filt Cgil e Uiltrasporti, annunciando che "in assenza di un'inversione di rotta da parte della compagnia che fa parte del gruppo IAG che comprende anche British Airways ed Iberia, la mobilitazione proseguirà anche nei prossimi mesi". Secondo Filt Cgil e Uiltrasporti "in un contesto in cui i dati di traffico del settore stanno raggiungendo nuovamente quelli precedenti alla pandemia non è possibile parlare di esuberi. Le lavoratrici ed i lavoratori di Vueling, dopo un estate in cui hanno mostrato tutta la loro dedizione e professionalità, necessitano di ricevere risposte concrete in termini di garanzie occupazionali, riconoscimento dei diritti in riferimento alla normativa sulla maternità e paternità, oltre che chiarimenti sulla gestione di tematiche amministrative come ad esempio il pagamento delle ferie pregresse". "Serve - chiedono infine Filt Cgil e Uiltrasporti - l'avvio di un tavolo di confronto urgente volto alla ricerca di soluzioni che tutelino davvero tutti i lavoratori di Vueling".