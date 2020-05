Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, il governo ha scelto di percorrere una strada diversa rispetto a quella che era stata segnalata dal Comitato tecnico scientifico (Cts.) Fra gli scienziati c’è stato un momento di sconforto, anche perché, è stato sostenuto, “casini come quello del Molise possono capitare ogni momento". Per ora non possono far altro che osservare. "Guardiamo cosa succede. Anche perché sennò rischiamo di fare gli uccelli del malaugurio", ha detto a Repubblica un prof. Gli scienziati non volevano che il governo dichiarasse così presto “Il tutto aperto”.

Raccomandazioni Inail

"E poi hanno ritoccato le raccomandazioni dell’Inail, a volte in modo bizzarro. Ad esempio chiedono di usare il termo scanner per chi arriva in spiaggia. Oppure hanno ridotto troppo le distanze, come quelle al ristorante", hanno spiegato gli scienziati a Repubblica. Molti di loro temono un repentino ritorno di fiamma del Covid-19. Basterebbe abbassare troppo la guardia, e i casi come quelli registrati dopo il funerale in Molise (ma anche nel Lazio) potrebbero ripetersi e far precipitare il Paese di nuovo nel caos.

Il viceministro Sileri

L’atmosfera per loro si è fatta cupa. Il viceministro Pierpaolo Sileri ha denunciato di non ricevere i dati dal Cts: "Mi hanno tenuto nascosta la maggior parte delle cose, questo è un ministero secretato". E così uno degli esperti si lascia andare, alla fine della riunione con la ministra Bonetti: "La nostra funzione si sta esaurendo. Sono sempre meno le indicazioni che possiamo dare, ora c'è la cabina di regia".

Gruppo Brusaferro

Il gruppo in cui lavora Brusaferro ha l'incarico di valutare i dati delle amministrazioni locali. Sabato è uscito il primo monitoraggio della fase 2. “Non è completo, ci sono stati problemi a farsi mandare i dati dalle Regioni e soprattutto fa prevalentemente riferimento al periodo precedente alle aperture del 4 maggio. Si spera di avere maggiori risposte domani, quando arriveranno nuovi numeri, da discutere con le Regioni che vanno peggio”, ha scritto il quotidiano.

Lockdown ha funzionato

"I dati confermano che il lockdown ha funzionato – avrebbe spigato il ministro Speranza - ma ci vuole poco a tornare indietro. Apriamo e ripartiamo con grandissima attenzione". Speranza, come sempre, era sulla linea del Cts. Lo descrivono comunque sereno per aver fatto il possibile per imporre la sua idea. E poi sa che, con la crisi sociale ed economica, un passo più lungo prima o poi andava fatto. Ma ora il sistema di monitoraggio deve funzionare. E anche questo è un compito dei tecnici. Vediamo come va a finire.