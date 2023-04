Corte Costituzionale, Sciarra sui diritti dei figli delle coppie gay: 'Punti fermi i diritti dei minori'

"L'attenzione della Corte costituzionale è stata incentrata sui diritti dei nati. Punti fermi sono i diritti dei minori. Abbiamo lanciato un messaggio di attenzione per i diritti del minore e la cura dei figli nati". A dirlo è la presidente della Consulta, Silvana Sciarra, parlando dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, nella conferenza stampa cominciata dopo l'udienza straordinaria, nella quale è stato ribadito il concetto che la disciplina legislativa non può non seguire questo concetto. E la precisazione appare quanto meno opportuna, visto che in alcuni casi le procure hanno acquisito i documenti di trascrizione dei figli di due mamme o due padri favoriti dai sindaci di molte città.

"Nei richiami al Parlamento, in un contesto di leale collaborazione tra le istituzioni, la Corte sviluppa un vaglio abbinato di ragionevolezza e proporzionalità, consolida la coerenza dei suoi argomenti, fondati sull'indipendenza e sul pluralismo dei suoi componenti", ha detto ancora Sciarra nella sua relazione annuale in cui ha citato alcune parole chiave - famiglia, minori, solidarietà, parità, salute, lavoro, ambiente e, soprattutto, persona - in cui si coglie "la funzione della Corte che assicura il rispetto della Costituzione, costantemente aperta al confronto con il Parlamento, chiamato a dare sviluppo concreto ai diritti".

Sanità: aggiornare i Lea

"Gli organi politici sono sollecitati ad aggiornare i Livelli essenziali di assistenza (Lea), al fine di evitare l'obsolescenza delle cure e garantire l'eguaglianza nell'accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale", ha spiegato parlando di Sanità e citando una sentenza su una legge regionale della Puglia che ha introdotto un esame genetico, in grado di diagnosticare rare malattie ereditarie con largo anticipo ed esattezza. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, pur fornendo un'interpretazione estensiva di una prestazione contemplata nei Lea, idonea a consentire l'accesso al test, anche nel caso di mero sospetto, e quindi il ricorso alle cure preventive.

Pene non sproporzionate e carcere ostativo

Ma la Consulta ha trattato anche altri temi di cui ha dato conto Sciarra. "La severità" delle pene "non può essere manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato", è il monito che rivolge al legislatore la presidente nella sua relazione all'udienza straordinaria, alla quale ha partecipato anche il capo dello Stato. Sciarra fa anche un passaggio sul tema dell'ergastolo ostativo, definendo "un atto dovuto" la restituzione degli atti ai giudici che avevano per primi sollevato la questione di costituzionalità, dopo che la nuova legge ha trasformato da assoluta a relativa la presunzione di pericolosità. La Corte ha mostrato cosi "di voler consapevolmente governare le cadenze processuali, al fine di dare spazio all'auspicato intervento del legislatore", osserva la presidente, secondo cui "la complessità di questa vicenda propone, ancora una volta, il tema della leale collaborazione fra Corte costituzionale e Parlamento, tema da non trascurare nella sua rilevanza istituzionale".

"Ho in mente tante decisioni in cui intervenendo sulle modalità di esecuzione della pena si dimostra che non c'è un disegno di indebolimento nella lotta alla criminalità organizzata, ma c'è anche il punto di vista dei diritti che è di questa Corte. La parola dignità non va mai dimenticata in questi contesti", ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti.

Energia rinnovabile equilibrio tra due interessi

La Corte costituzionale è "attenta ai grandi temi del presente, tra cui il contrasto alle emergenze climatiche" sottolinea Sciarra, richiamando in particolare la sentenza con la quale nel "ribadire il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili" si è evidenziato che il regime delle autorizzazioni costituisce "un imprescindibile punto di equilibrio" tra due interessi fondamentali: il potenziamento delle fonti rinnovabili e la tutela del territorio.

Salari bassi: problema molto grave

"Quello dei salari bassi è un problema molto serio e non solo italiano. La stessa Commissione europea aveva indicato la leva salariale come leva di crescita. Non avremmo mai immaginato che si arrivasse a proporre una misura europea sul salario minimo", ha detto la presidente conversando con i giornalisti.

Parità di genere: fatti passi avanti

"La parola 'parità' è fra quelle più ricorrenti nel linguaggio della Corte" , che l'anno scorso ha compiuto "un ulteriore passo in avanti in tema di parità di accesso alle cariche elettive". Lo sottolinea la presidente, ricordando la sentenza con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, relative alle elezioni nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nella parte in cui non prevedevano l'esclusione delle liste che non assicuravano la rappresentanza di entrambi i sessi.