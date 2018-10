Federica Sciarelli nuova direttrice del Tg1. Accordo fra Salvini e Di Maio

C’è l’accordo fra Di Maio e Salvini. Sarà Federica Sciarelli la nova direttrice del Tg1. Il volto noto della tv, conduttrice da tantissimi anni del programma di successo Chi l’ha visto?, guiderà il telegiornale della rete ammiraglia della Rai.

I due vice premier, come riporta l'Huffington Post, hanno concordato sul nome della giornalista dopo un vertice notturno al quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La Sciarelli prende il posto di Andrea Montanari, in carica del giugno del 2017. Novità anche per il Tg2 dove al comando dovrebbe andare Gennaro Sangiuliano, dal 2009 vicedirettore del Tg1. Per quanto riguarda il Tg3, si va verso la riconferma di Luca Mazzà.

La lunga carriera televisiva della Sciarelli

Federica Sciarelli, nata il 9 ottobre 1958 a Roma da genitori napoletani inizia la professione vincendo una borsa di studio per l'avviamento alla carriera giornalistica all'età di venti anni (seconda su diecimila partecipanti). Il suo primo lavoro stabile è all'Ufficio informazioni parlamentari dove rimane per quattro anni.

Nel 1987 inizia la carriera giornalistica al TG3, sotto la direzione di Sandro Curzi: viene assegnata alla redazione politica (è tra le prime donne con questo incarico in un telegiornale) dove rimarrà fino all'esperienza in Rete. Nello stesso anno lavora nella prima puntata della trasmissione Samarcanda.

Segue i maggiori partiti politici, i lavori parlamentari, poi diventa inviata. Conduce l'edizione del TG3 delle 22,30 Roma - New York, successivamente passa alla conduzione dell'edizione delle 19. Termina di fare l'inviata e nel 1989 è redattrice della redazione interni del telegiornale. Passa anche alla conduzione di Primo Piano, l'approfondimento del telegiornale, in onda dal lunedì al venerdì.

Dal 2004 conduce il programma Chi l'ha visto? in onda su Rai 3.

Il 27 giugno 2017 viene indagata con l'accusa di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio, in quanto avrebbe fatto da tramite tra il magistrato Henry John Woodcock e Il Fatto Quotidiano per la pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio. Entrambe le posizioni verranno archiviate il 17 gennaio 2018, dimostrando l'infondatezza delle accuse nei confronti di Sciarelli e Woodcock.