Sciame sismico nella notte a Pozzuoli, non si segnalano danni

Roma, 26 apr. (askanews) - Uno sciame sismisco si è verifcato stanotte nella zona di Pozzuoli. Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, le prima scosse sono state registrate intorno alle quattro del mattino, per poi proseguire fino alle 6,30. La più forte si è verificata poco prima delle 5 ed ha avuto uma magnitudo di 3,1. Le scosse sono state avvertite in tutta la zona dei campi flegrei. Non si riportano danni a cose o persone, ma solo molto spavento.