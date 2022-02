Scialpinista morto su Mont Colmet, 3 guide Cai indagate

(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte durante un'uscita di sci alpinismo, ieri, sul Mont Colmet (3.023 metri), sopra Morgex (Aosta), di Mauro Fornaresio, di 68 anni, residente a Trofarello (Torino). Come atto dovuto sono indagate le tre guide del Cai che accompagnavano la comitiva di cui la vittima faceva parte. L'escursione era stata organizzata dal Gruppo Sci Alpinismo del Cai Uget Torino. Il fascicolo è affidato al pm Giovanni Roteglia. Sul corpo della vittima non sarà disposta autopsia, essendo considerata chiara la causa della morte. Fornaresio era in salita quando, probabilmente durante un cambio di direzione, è caduto ed è scivolato per una ventina di metri, battendo il capo contro una pietra. Nonostante indossasse il casco l'uomo è morto sul colpo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con il medico del 118 che non ha potuto fare altro che certificare il decesso. Le indagini sono condotte dalla Guardia di finanza di Entreves. (ANSA).