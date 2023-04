(ANSA) - AOSTA, 13 APR - Uno scialpinista è caduto in un crepaccio nel massiccio del Monte Rosa. L'incidente si è verificato a quota 3.900 metri, a monte di Capanna Gnifetti. L'uomo è stato trattenuto dal compagno. L'intervento di recupero è in corso. Le sue condizioni saranno valutato dal medico intervenuto in elicottero con il Soccorso alpino valdostano. (ANSA).