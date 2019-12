Arriva il freddo, temperature in picchiata al Centro Sud. Ma a Capodanno l'aria di nuovo mite

Arriva il freddo. E per le regioni del Centro-Sud sarà la prima vera ondata di freddo della stagione, con un brusco calo termico. Ma questa svolta invernale durerà poco e già per Capodanno le temperature torneranno a salire. Già da stanotte il tempo peggiorerà per l'arrivo di un nucleo di aria fredda sul versante Adriatico, che porterà piogge sparse e nevicate sull'Appennino oltre gli 800-1000 metri e temperature in ulteriore calo quasi ovunque. Le previsioni

L'arrivo di venti freddi nord-orientali nel fine settimana, spiegano i meteorologi, darà luogo a un brusco calo delle temperature che al Centro-Sud si porteranno su valori pienamente invernali e anche inferiori alla norma. Tra sabato e domenica, infatti è attesa la prima ondata di freddo della stagione al Centro-Sud con delle nevicate fino a quote molto basse sulle regioni centrali adriatiche e al Sud.

Sabato

Al Nord tempo stabile, pur con qualche addensamento su pianure lombardo-venete ed Emiliane. Al Centro bel tempo su Sardegna e regioni tirreniche, nubi irregolari su quelle adriatiche con qualche pioggia più frequente in Abruzzo e deboli nevicate in calo fino a 300/400m. Al Sud schiarite sulle costa campana, nuvoloso altrove con piogge sparse più frequenti su medio-alta Puglia, Lucania e nordest Sicilia. Limite neve in calo fino a 300m sulle zone più interne della Campania, 300/400 m su alta Calabria ionica, 400/600m in Sicilia. Temperature in calo, sensibile al Sud e sulle adriatiche. Venti in rinforzo da nordest.

Domenica

Al Nord bel tempo prevalente, salvo qualche nebbia o nube bassa sulla Val Padana nelle ore più fredde. Al Centro bel tempo su Sardegna e regioni del versante tirrenico, nuvoloso sul versante adriatico con persistenza di deboli fenomeni in Abruzzo e qualche nevicata dai 300m. Al Sud nubi e piogge sparse su medio-alta Puglia, Lucania, Campania interna, alta Calabria ionica e nord Sicilia con neve dai 200/400m, fino a 600m in Sicilia. Asciutto con maggiori schiarite su costa campana, Salento, bassa Calabria e sud Sicilia. Temperature in ulteriore diminuzione eccetto che al Nordovest. Venti tesi da nordest.