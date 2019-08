Una scia luminosa illumina il cielo della Sardegna. Un meteorite? I più romantici hanno pensato a una stella cadente e hanno espresso un desiderio. I più ansiosi a un razzo di segnalazione, sparato in cielo da qualcuno in difficoltà. La scienza parla invece di un meteorite metallico del peso di un chilo che il contatto con l'atmosfera ha reso incandescente e luminosissimo. E stato visto venerdì poco dopo le 22,30.

Manuel Floris, astronomo

A spiegare cosa possa essere accaduto è Manuel Floris, astronomo del Planetario de L'Unione Sarda. "In effetti deve essersi trattato di un meteorite, precipitato in mare, presumibilmente tra la Sardegna e le Baleari. Viaggiava a velocità altissima, si parla di centinaia di chilometri orari, e doveva essere composto da ferro, che a contatto con l'atmosfera è bruciato velocemente, dando origine al bagliore che ha praticamente illuminato il cielo a giorno". Quanto alla grandezza, secondo Floris "doveva pesare uno o due chili, ma non doveva essere più grande di una palla da calcio".