Schianto mortale nella notte, muoiono 4 ragazzi in un incidente

Roma, 14 ago. (askanews) - Uno schianto mortale è avvenuto nella notte a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Quattro i morti per il gravissimo incidente stradale. Una Volkswagen con all'interno quattro ragazzi - riferisce il quotidiano on line Treviso Oggi - è finita fuori strada intorno alle 2.00 di questa notte, in un piccolo canale di scolo, dopo aver sbattuto contro un platano. Le quattro vittime avevano tra i 18 e i 19 anni.