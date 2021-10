Lo schianto dopo il battesimo del piccolo Raphael: due famiglie distrutte, Chi è il miliardario che fuggì da Ceausescu

Due famiglie distrutte, quella di Dan Petrescu, l'uomo alla guida del velivolo, della sua famiglia, e quella di Filippo e Claire e del loro bambino Raphael. I resti di queste due famiglie non sono ancora stati ricomposti completamente. Sei persone, più pilota e copilota, ridotte a frammenti a seguito dell'impatto del velivolo, un ... , sulla palazzina in risturutturazione di San Donato Milanese. Il piccolo, nato 16 gennaio del 2020 a Milano, era stato battezzato domenica dove la coppia risiede abitualmente.

Filippo, 33 anni, era un manager che lavorava alla StartHub Consulting in zona Maciachini nel capoluogo lombardo mentre Claire Alexandrescou aveva 34 anni e lavorava nella pubblicità, ancorché in congedo per via della maternità. Era stata impiegata in Bpn, L’Oréal e Kiko, e attualmente era senior advertising & content digital manager per il Sud Europa di Pernod Ricard, scrive la Repubblica. Una coppia giovane, moderna, amante della vita come tante altre. E proprio la festa per il bambino di 22 mesi aveva dato l'occasione per festeggiare insieme con la famiglia e gli amici.

Il battesimo, la festa e la vacanza mai vissuta

Proprio quello che legava i Petrescu ai Nascimbene. Stephan, 30 anni, ricercatore in Canada, figlio di Dan - sull'aereo insieme al compagno Julien Brossard, 35 anni - era amico di lunga data di Filippo, tanto che insieme alle rispettive famiglie avevano deciso di prolungare i festeggiamenti per questo battesimo in Gallura, dove il Pilatus Pc-12, partito da Milano Linate, era diretto. Ma lo schianto è stato fatale a tutti.

A bordo anche la nonna del bambino, la madre di Claire Miruna Anca Wanda Lozinschi, 65 anni, francese di cittadinanza, romena di nascita. Il marito, disperato, si è recato poco dopo la tragedia sul luogo dove è avvenuto lo schianto. Ma riconoscere la moglie è stato impossibile: tutto era ridotto a brandelli, aereo e passeggeri. Tutti diretti nella villa in Sardegna di Petrescu e della moglie Regina - tedesca morta anch'essa nello schianto -, dove sarebbe continuata la vacanza e dove ad attenderli c'era l'anziana madre di Dan, di 98 anni.

Dan, il "miliardario ombra"

Schivo e poco avvezzo alla vita mondana, Dan Petrescu, residente nel Principato di Monaco, con domicilio al Columbia Palace in Avenue Princesse Grace, era noto come il "miliardario ombra", per via di questa sua riservatezza.Patrimonio stimato tra 1 e 3 miliardi, amava gli affari, ma prima veniva la famiglia con la quale passava più tempo possibile. Fuggito dalle persecuzioni di Ceausescu, Dan ha fatto fortuna vendendo negozi alle grandi multinazionali della Gdo, Carrefour, Auchan, Metro, Real, Billa. Ma prima ancora, la fuga dal regime lo aveva portato in Germania dove conobbe sua moglie e dove strinse relazioni importanti, tra cui quella con il suo socio, il leggendario magnate ed ex tennista romeno Ion Tiriac, "il vampiro di Brasov", che avrebbero poi fatto la sua fortuna. Una fortuna finita purtroppo in tragedia sopra uno stabile di San donato Milanese.