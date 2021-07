Schiaffi a rider a festa per Italia a Cagliari, video virale

(ANSA) - CAGLIARI, 08 LUG - Non si placano le polemiche sul maxi assembramento a Cagliari per festeggiare l'approdo dell'Italia alla finale degli Europei di calcio dopo la partita con la Spagna. Una serata che ha portato anche a qualche eccesso: spuntano infatti altri video della serata brava di alcuni giovanisimi. Uno di questi è diventato, in poche ore, virale tanto da arrivare a 75 mila visualizzazioni su Facebook. Nelle immagini amatoriali girate con uno smartphone si vede una folla di giovani accalcati in mezzo a piazza Yenne e che, incuranti delle regole sul distanziamento sociale e senza alcuna mascherina, spintonano un rider a bordo di uno scooter sino a farlo cadere sull'asfalto. E mentre altri giovani cercano di placare gli animi, sull'uomo piovono schiaffi, calci e colpi di asta di una bandiera Tricolore. Qualcuno lo aiuta a risollevare lo scooter, tenendo a freno altri giovanissimi e così il rider può riprendere la sua corsa e il suo lavoro. Migliaia i commenti tra chi grida "vergogna" e chi sollecita maggiori controlli e invece chi chiede "giustizia" per il rider auspicando che i giovani vengano riconosciuti nel video e sanzionati. (ANSA).