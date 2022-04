Schiacciato da un carico, morto sul lavoro a Cesena

(ANSA) - CESENA, 15 APR - Un operaio di circa 60 anni è morto dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion. L'incidente sul lavoro è accaduto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena. L'uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era da poco giunto alla destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi. L'urto lo ha schiacciato a terra, ha battuto violentemente il capo sull'asfalto e perso conoscenza. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi vigili del fuoco, sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il ferito è stato immediatamente trasportato al trauma center dell'ospedale Bufalini, ma la morte è sopraggiunta durante la corsa verso la struttura sanitaria, a causa del devastante trauma cranico subito. (ANSA).