Scendono sotto i 2 milioni i non vaccinati over 50

L'obbligo vaccinale per gli over 50 continua ad erodere quella fetta di popolazione che aveva deciso di non sottoporsi ancora all'immunizzazione. In due settimane, in base al monitoraggio del governo sull'andamento della campagna, sono circa 300 mila i maggiori di 50 anni che hanno ricevuto la prima dose da quando, l'8 gennaio scorso, e' scattata la stretta. Intanto e' in arrivo un fondo, per complessivi 150 milioni di euro, per gli indennizzi per gli eventuali danni legati ai vaccini. La misura dovrebbe entrare nel decreto.