Scende l’Rt, ecco le regioni che cambieranno colore. Campania verso l’arancione, rischia la Calabria

Dovrebbe essere a 0,85. Scende ancora il valore dell'Rt nazionale. L'indice la scorsa settimana era 0,92, dunque è in netto miglioramento. Lo si apprende dal dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che verrà diffuso oggi.

Campania in zona arancione

Questo dovrebbe comportare dei cambiamenti di colore in alcune regioni. La Campania dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione. I dati del monitoraggio sono in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza che deciderà le ordinanze. Puglia, Sardegna (entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio più alta) e Valle d'Aosta rimarrebbero rosse.

Il livello del rischio

Si osserva "un'ulteriore diminuzione del livello generale del rischio", con una Regione (Calabria) che ha un livello di rischio alto (contro 4 della scorsa settimana). Sedici Regioni/PPAA, contro 15 della scorsa settimana, hanno una classificazione di rischio moderato (di cui 4 ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e tre Regioni (Abruzzo, Campania, Veneto) e una Provincia Autonoma (Bolzano) che hanno una classificazione di rischio basso. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. I dati sono relativi alla settimana 5/4/2021-11/4/2021 aggiornati al 14/4/2021.

Ancora pressione sulle terapie intensive

Continua la pressione sulle terapie intensive ed i reparti ospedalieri con un tasso di occupazione a livello nazionale al di sopra della soglia critica sia in terapia intensiva (39% rispetto alla soglia di allarme fissata al 30%) che in area medica (41% contro il 40% della soglia critica), che tuttavia per la prima settimana mostrano segnali di una lieve diminuzione. Lo evidenziano i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute all'esame della cabina di regia tecnica. Resta alto il numero di Regioni/PPAA con un tasso di occupazione in intensiva e aree mediche sopra soglia (14 contro le 15 della settimana precedente).

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, evidenzia la bozza del monitoraggio, è sopra la soglia critica (39%) anche se il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 3.743 (06/04/2021) a 3.526 (13/04/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche sopra la soglia critica (41%) ma in diminuzione. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 29.337 (06/04/2021) a 26.952 (13/04/2021).

Al tempo del Covid (Foto Ansa)

Incidenza settimanale

Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale, che è pari a 160,5 per 100.000 abitanti nel periodo 05/04/2021-11/04/2021 contro 210,8 per 100.000 abitanti nella settimana precedente del 29/03/2021-04/04/2021. L'incidenza resta tuttavia elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.

La Sicilia

In controtendenza la Sicilia che ha visto i suoi dati peggiorare notevolmente: per lei è quasi certo il rosso. La forte incidenza dei contagi (227 ogni 100mila abitanti) fa anche della Basilicata una Regione sotto osservazione. In ogni caso resta in vigore il decreto anti-Covid, valido fino al 30 aprile, che sospende le zone gialle. E qui è bene precisare che le prime a diventarlo, a partire dai primi di maggio, potrebbero essere proprio l'Alto Adige, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise che mostrano numeri già sufficienti per l'allentamento delle misure restrittive.

Campania sotto la soglia critica

La Campania viaggia sotto la soglia critica dei 250 casi ogni 100mila abitanti, ma questo non gioca a favore perché i 233 nuovi contagi registrati nell'ultima rilevazione determinano un trend in salita. Nonostante ciò la Campania registra un Rt 1,16 in netto calo rispetto all'1,25 che l'aveva fatta precipitare quindici giorni fa nel rosso profondo: oggi, per dire, le terapie intensive sono sotto il 30 per cento.

Se quindi è vero che per raggiungere una sfumatura più favorevole è necessaria la "permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive", in una settimana la Puglia ha visto calare sotto i 250 i suoi nuovi contagi. Ragion per cui la Regione spera di passare in arancione, nonostante l'Rt sia a 1, e nonostante i casi ieri fossero a 264 con il 40 per cento di terapie intensive occupate. Situazione assolutamente incerta allo stato attuale.

Lombardia e Piemonte

Lombardia e Piemonte resteranno invece in arancione, anche se i numeri delle terapie intensive preoccupano (ben oltre il 30 per cento) e il piano vaccinale, soprattutto per la prima, arranca. I dati rilevati dal Lingotto dicono che l'incidenza dei malati Covid ricoverati è del 56% mentre i contagi settimanali sono 162 ogni 100mila abitanti. Il Piemonte è al 50 per cento di ricoveri con nuovi casi pari a 214.