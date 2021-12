Scala: Cub chiama a protesta gli 'ultimi' alla Prima

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Dopo la manifestazione del 'No Draghi Day' di domani in tutta Italia, la Confederazione unitaria di base annuncia una nuova protesta contro la politica economica del Governo. L'occasione è la Prima della Scala del 7 dicembre: dalle 15 è previsto un corteo davanti al Teatro con l'invito a partecipare quelli che sono definiti "ultimi", lavoratori e pensionati a cui "la manovra non riserva nulla". "La politica economica del Governo e la Legge di bilancio 2022 hanno smascherato la politica di Draghi - afferma il sindacato - che destina soldi e sgravi ai padroni e agli industriali e poco o nulla ai lavoratori: pensioni, sanità, scuola, precariato, casa rimangono problemi del tutto irrisolti". Per questo motivo "la Cub chiama alla protesta i cittadini e i lavoratori di tutte le categorie, nel giorno in cui Milano si mette in vetrina e si fa bella, dimenticando colpevolmente le legittime istanze di chi vuole riconosciuti i propri diritti tra cui quello a un trattamento dignitoso sul posto di lavoro e nella società". "L'1% della popolazione mondiale da anni prova a far pagare le conseguenze di un sistema economico e sociale insostenibile a chi già subisce sulla propria pelle le ingiustizie conseguenti - conclude il sindacato -. Sono loro invece i primi a dover porre rimedio e deviare la rotta da una strada che ci conduce tutti verso il baratro". (ANSA).