Sbarco in Calabria, soccorsi 30 migranti

(ANSA) - CALOPEZZATI (COSENZA), 3 GIU - Un gruppo di trenta migranti è giunto a bordo di una barca a vela arenatasi nelle acque antistanti la spiaggia di Calopezzati, nello Jonio cosentino. Secondo le prime informazioni, tra le persone sbarcate, tutti di etnia curda e irachena, ci sarebbero anche donne e minori. Sul posto stanno operando la Polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di finanza e i sanitari del servizio 118. I migranti individuati sarebbero una parte dell'equipaggio del natante. Si ritiene, infatti, che molti dei profughi che erano a bordo dell'imbarcazione si siano dati alla fuga appena dopo avere toccato terra. Tutti gli operatori delle forze dell'ordine stanno operando per rintracciare i fuggiaschi. I migranti, tra cui anche bambini, dopo essere stati soccorsi sono stati trasferiti adesso a Corigliano Rossano per lo svolgimento delle operazioni di identificazione e per la prima assistenza. In corso anche le procedure per individuare gli scafisti al timone della barca a vela.