Sbanda e finisce fuori strada sotto grandinata, morto 23enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 DIC - Incidente mortale, nel pomeriggio di ieri intorno alle 16.25,lungo via Prato Bovino a Castelnovo Sotto, nel Reggiano. A perdere la vita, con la sua auto e a sbandare - sotto una grandinata - per finire prima contro un palo di cemento e poi in un fosso, un giovane di 23 anni. Lievi ferite, invece, per un 31enne che viaggiava insieme al giovane a bordo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gattatico, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, la Fiat Punto condotta dal 23enne stava percorrendo via Prato Bovino quando, nei pressi del civico 109, l'auto ha sbandato finendo prima contro un palo di cemento e poi in fosso a lato della carreggiata. Un impatto fatale per il giovane morto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. La salma del ragazzo è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell'inchiesta che verrà aperta per far luce sull'incidente. (ANSA).