Sbaglia bus e torna a piedi in hotel, muore cadendo nel torrente

(ANSA) - PAVIA, 27 AGO - Pier Nicola Palmieri, 59 anni, chirurgo vascolare del Policlinico San Matteo di Pavia, è morto in un incidente in montagna avvenuto in Trentino Alto Adige. Nella serata di ieri il medico, che era in vacanza con i familiari nella zona di Corvara in Passiria, è salito su un autobus per raggiungere San Leonardo. Ma quando si è accorto che il pullman sul quale era salito andava in direzione opposta, verso il Passo del Rombo, è sceso per tornare a piedi al suo albergo. Non vedendolo arrivare, i familiari hanno lanciato l'allarme. Le ricerche sono scattate subito. Nel corso della notte il corpo senza vita del chirurgo è stato recuperato nel torrente Passirio, dove è precipitato dopo una caduta di un centinaio di metri. (ANSA).