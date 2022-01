Addio a Sassoli: da Von der Leyen a Michel, il cordoglio dei big della Ue. “Europeista e costruttore di ponti”

La morte di Davide Sassoli ha colpito profondamente l’Italia e la Comunità Europea da cui sono giunti messaggi di cordoglio e stima. Oggi, intanto, il Consiglio dei ministri è convocato a Palazzo Chigi per la deliberazione delle esequie di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1987, n. 36 .

Il cordoglio della Comunità europea

Ieri era stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando in italiano, a ricordare David Sassoli nel corso di un punto stampa. “È un giorno triste per l’Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono”, aveva detto. Era “un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà e un buon amico, i miei pensieri vanno alla moglie Alessandra, ai figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici“, ha aggiunto la presidente, che indossava un abito e una mascherina neri.

Il presidente del Consiglio europeo Michel (Ansa)

Michel: “La Ue perde un europeista sincero”

L'Ue "perde un europeista sincero innamorato della democrazia, un altruista che si è battuto per cercare di ridurre la distanza tra i cittadini e le istituzioni europee", dice in un colloquio con La Stampa e un'intervista con Il Messaggero il presidente del Consiglio europeo Charles Michel rendendo omaggio all'amico, presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La decisione "di trasformare gli edifici del Parlamento in un dormitorio per le donne in difficoltà, durante i primi mesi della pandemia, rappresenta l'esempio migliore di questa sua attitudine" aggiunge. Michel è rimasto subito colpito "dal suo impegno appassionato, dalla sua generosità, dal suo preoccuparsi sempre del prossimo". Con David Sassoli e Ursula von der Leyen "rappresentavamo istituzioni diverse, provenivamo da famiglie politiche diverse, ma ci accomunava un obiettivo: dare un nuovo impulso, un nuovo respiro al progetto europeo", occuparsi "delle sfide climatiche e digitali, assicurare una prosperità attraverso un'Europa sociale e al tempo stesso garantire una maggiore influenza sul piano geopolitico".

Ursula von der Leyen (Ansa)

"Costretti a prendere decisioni forti"

Si sono trovati "a dover affrontare la pandemia, a prendere decisioni forti e a collaborare a stretto contatto. È stato un privilegio intellettuale e personale aver avuto la possibilità di lavorare con David, un uomo che aveva convinzioni forti e che ha saputo difendere le posizioni del Parlamento, pur cercando sempre il compromesso in maniera pragmatica". La tenacia del Parlamento presieduto da Sassoli "ha giocato un ruolo di grande importanza per portare i leader del Consiglio europeo, nel luglio di due anni fa, ad approvare il Recovery Plan dopo quattro giorni di trattative". Per Michel, l'eredità di Sassoli è "principalmente due elementi: l'impegno per la democrazia, da non dare mai per scontata, e la fede nel destino comune dell'Ue attraverso ambiziosi investimenti pubblici al servizio di tutti".

Timmermans: “Era un costruttore di ponti”

Con David Sassoli "ci siamo confrontati su quello che sta succedendo in Europa e del compito del Parlamento europeo, della Commissione: un contatto molto intenso, due anni vicinissimi. Per lui è stato difficile nella pandemia come far operare il Parlamento. C'erano visioni diverse nell'emiciclo ma lui era un vero pontifex, era un costruttore di ponti, anche tra politici che hanno una distanza enorme sapeva trovare il modo per parlare con loro, con il suo modo di sorridere", dice in un'intervista sul Corriere della Sera Frans Timmermans, vice presidente della Commissione europea, ricordando l'amico presidente della Ue. "Non ho mai visto nessuno arrabbiato con David, sapeva sempre trovare il giusto modo per far sentire l'altro a proprio agio anche se non parlava italiano: servivano 5 secondi e poi Davide aveva costruito il suo ponte - aggiunge -. Mi manca moltissimo".

Sassoli ha sempre aiutato Timmermans "nella battaglia per il rispetto dello Stato di diritto - aggiunge -. La libertà di stampa per lui era imprescindibile, fondamentale per il funzionamento della democrazia europea e nazionale. Mi ha sempre dato il suo sostegno anche nei momenti più difficili con la Polonia e l'Ungheria, nel gruppo politico e al Parlamento". Con il suo atteggiamento "aperto e onesto ha contribuito a rendere il Parlamento Ue un campione dello Stato di diritto e della libertà di espressione. Questo è il legame forte di David". Sassoli cercava sempre "di vedere il punto di vista dell'altro" e "cercava soluzioni. È così che abbiamo trovato soluzioni comuni come Next Generation Eu e che ne stiamo trovando sul futuro del Patto di stabilità, sul problema dei profughi, sul problema del clima". Lotta al cambiamento climatico e giovani "erano due temi profondamente legati per David - sottolinea -. David si è impegnato per combattere la disoccupazione giovanile in Italia, in Spagna e in Grecia, colpiti da questo grave problema". Se "vogliamo onorare la sua memoria dobbiamo concentrarci sui problemi dei giovani, sulle opportunità che dobbiamo dare loro" .

Paolo Gentiloni (Ansa)

Gentiloni: “Ci definivamo degli espatriati”

L'eredità di David Sassoli "è la coerenza sui diritti e sulle libertà. E l'idea che la democrazia europea debba essere una democrazia dei cittadini. Senza la partecipazione dei cittadini, l'Europa è incompleta. Un messaggio fondamentale anche per l'Italia", afferma a La Repubblica il Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, ricordando l'amico presidente del Parlamento Ue. "Ho conosciuto David quaranta anni fa. Negli anni '80. Lui era un giornalista del Giorno e si occupava anche delle tematiche ambientali. Io ero il direttore di Nuova Ecologia , la rivista di Legambiente" ricorda.

"Ci definivamo espatriati"

Un rapporto che si è consolidato e rafforzato a Bruxelles: "Noi ci definivamo degli espatriati" racconta. L'ultima volta si erano incontrati a dicembre: "Abbiamo parlato della sua scelta di non ricandidarsi alla presidenza - aggiunge -. Prese quella decisione non facile ma con la consueta serenità". Perché "lui era così: era sereno, una forza tranquilla. Sorridente. Con una risata contagiosa". Nel 2013 "fummo anche in competizione nelle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Perdemmo entrambi. Ma il ricordo di quella fase non faceva scattare alcun rimorso o risentimento. Semmai un bel pò di ironia". Sassoli "Aveva un ottimo rapporto con la Commissione e con la von Der Leyen. E ha favorito la collaborazione sul Next Generation Eu e sul Green certificate. Decisioni prese dal Parlamento a tempo di record. Non una cosa ordinaria". Ora "ai suoi colleghi in Parlamento e a tutti noi spetta il compito di tenere vivo il suo messaggio per una democrazia europea compiuta".