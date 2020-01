Lancio di sassi e tombini dal cavalcavia, fermati 2 giovani. “Abbiamo agito per noia”

"L'abbiamo fatto per noi, per passare una serata in maniera diversa": così si è giustificato il 21enne arrestato dalla polizia stradale di Novara con l'accusa di avere lanciato da un cavalcavia sassi, tombini e cartelli stradali sulle auto in transito sull'autostrada A4 Torino-Milano. Con lui un 17enne, che è stato denunciato. I due erano riusciti a superare le reti di protezione, alte ben tre metri, prima di riuscire a lanciare il sasso. Solo per una fortunata coincidenza, il lancio della pietra non ha colpito direttamente una macchina in corsa

Il primo tiro al bersaglio

Il primo 'tiro al bersaglio' la notte tra il 19 e il 20 gennaio, nei pressi del casello di Vicolungo. Un sasso di tre chili e un paio di tombini erano finiti su un tir e su due auto, senza causare feriti. L’impatto con la strada, però, aveva rilasciato dei detriti che avevano provocato danni alle vetture transitate nei secondi successivi. Immediato il servizio di sorveglianza disposti dalla polizia stradale, in collaborazione con l'ente gestore dell'autostrada.

Lancio di sassi e segnali stradali

Quando lo scorso 25 gennaio un operatore ha notato un paio di persone sul cavalcavia, ha allertato le pattuglie della zona. Gli agenti hanno bloccato i due giovani che avevano appena lanciato, senza causare danni, un sasso di otto chili e un palo della segnaletica stradale. In quest’ultimo episodio fortunatamente nessuno ha riportato danni, perché sono intervenute immediatamente sia una squadra della viabilità Satap, concessionaria del tratto autostradale, che ha segnalato e rimosso subito gli ostacoli, impedendo loro di causare ingenti danni ai veicoli e alle persone.

L'accusa

Inoltre è intervenuta una pattuglia in abiti civili della polizia stradale che stava vigilando la zona, la quale è riuscita a fermare i due individui mentre si trovavano ancora sul cavalcavia. L'accusa nei loro confronti è di attentato alla sicurezza dei trasporti. Intanto le indagini proseguono per verificare se i due siano responsabili anche di altri episodi.