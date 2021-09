Come è nato e perché il culto del Sardus Pater in Sardegna? La conferenza di Bartolomeo Porcheddu

Il Sardus Pater era il dio eponimo dei Sardi nuragici. Ne dà testimonianza il tempio di Antas ricordato dal geografo Tolomeo che si erge a qualche chilometro da Fluminimaggiore nel Sulcis, in una magnifica location della Sardegna del Sud.

Molti sono stati in passato i dibattiti sull’argomento. E ancora oggi le domande in sospeso sono tante. Come è nato il culto del Sardus Pater nell’Isola? Dove ha avuto origine? Quando i Sardi lo hanno riconosciuto come divinità eponima? E perché appartiene solo alla Sardegna?

A queste e ad altre domande risponderà Bartolomeo Porcheddu, studioso e scrittore, durante la conferenza che terrà giovedì 9 settembre 2021, alle ore 18,30, presso il Tempio di Antas a Fluminimaggiore, grazie alla collaborazione della Coop. Start1 che gestisce il sito archeologico.

Porcheddu, linguista e scrittore, fervido studioso della lingua e della cultura sarde, è autore del libro “Il più grande falso storico di tutti i tempi: la lingua latina” e di altre opere. (Guarda l’intervista di Tiscali).