Sardine, da Bibbiano 'sì' a contromanifestazione il 23

Reggio Emilia, 20 gen. (Adnkronos) - LeSardine faranno, a Bibbiano, giovedì 23 alle 19, la loro contromanifestazione in concomitanza col comizio di chiusura, alle 18, della campagna elettorale della Lega con Matteo Salvini e la candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni. La decisione è scaturita dall'assemblea pubblica con i residenti, convocata dal movimento al teatro Metropolis di Bibbiano alle 19, per chiedere ai cittadini se preferivano che l'evento non avesse luogo. I bibbianesi presenti, però, circa 300, hanno detto 'sì', interrogati dal leader delle Sardine, Mattia Santori. L'assemblea era stata convocata dopo le polemiche degli ultimi giorni che avevano visto piazza della Repubblica contesa tra le Sardine che avevano già prenotato la location e la Lega. La Questura, alla fine, ha chiesto al movimento di fare un passo indietro e di cedere la piazza di fronte al Municipio alla Lega, in virtù del regolamento che privilegia i partiti politici in campagna elettorale. Alle Sardine è stata assegnata la vicina piazza Libero Grassi.