Terza per terapie intensive, Sardegna verso lockdown: ordinanza nel weekend. La mappa delle chiusure

Entro 24, massimo 48 ore, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas dovrebbe adottare i provvedimenti annunciati mercoledì scorso per frenare la salita della curva dei contagi, e cioè uno "Stop&Go" di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus. E' quanto emerge da una riunione dei capigruppo, aperta all'opposizione, che si è tenuta in videoconferenza e alla quale ha preso parte anche il governatore.

Ma cosa intende per "Stop&Go"?

Un blocco totale sul genere di quello già sperimentato, oppure un coprifuoco come quello che già altre Regioni stanno prevedendo? Il comitato tecnico scientifico regionale - sempre secondo quanto si apprende - avrebbe consigliato la prima ipotesi, un lockdown sul modello di quello attuato durante la prima fase dell'emergenza. Tuttavia occorre tener presente che il provvedimento arriverebbe proprio nei giorni in cui 156 Comuni sardi sono chiamati al voto e cioè il 25 e il 26 ottobre. In conferenza dei capigruppo Solinas si è detto disponibile a convocare un vertice con il Cts, al quale potranno prendere parte tutti i presidenti dei gruppi, e che dovrebbe tenersi in questi due giorni. Intanto a Decimoputzu, dopo l'impennata di contagi il sindaco Alessandro Scano ha deciso un microlockdown. Il primo cittadino ha disposto l'immediata chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado e dei principali luoghi di incontro, di sport e di attività ludiche sino a domani 23 ottobre

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

“Se nelle prossime ore i numeri dei ricoveri continueranno a salire con il trend attuale, siamo pronti ad intervenire in maniera radicale per invertire questa tendenza e tutelare al meglio la salute di tutti i sardi", ha detto Solinas. E a ben vedere in Sardegna nell'ultima settimana sono stati registrati 225 casi su 100mila abitanti con un incremento del 22,3%, un dato superiore alla media nazionale. Nell’isola aumentano anche i casi di ricoveri in terapia intensiva: 2,1 ogni 100mila abitanti. Ed è uno dei dati peggiori d'Italia: sopra ci sono solo Valle D'Aosta (4) e Umbria (2,3). La Sardegna è al terzo posto insieme a Lazio e Liguria e comunque sopra la media nazionale (1,4). Sono gli ultimi risultati del monitoraggio sull' emergenza sanitaria effettuati dalla Fondazione Gimbe. In crescita anche i ricoverati con sintomi: sono 13,8 ogni 100mila abitanti. Meglio il dato sul numero dei test sempre ogni 100mila abitanti, ma quota 906 rimane sempre una cifra più bassa della media nazionale (1045). "Con l'aumentare vertiginoso dei numeri - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - il dato nazionale non rende conto di marcate differenze regionali, oltre che provinciali, che indicano le aree che richiedono provvedimenti più restrittivi per circoscrivere tempestivamente tutti i focolai e arginare il contagio diffuso".

Coprifuoco e autocertificazione nel Lazio

Dopo la Campania e la Lombardia, anche nel Lazio è scattato il coprifuoco notturno per cercare di contenere l'impennata della curva dei contagi da coronavirus. L'ultimo in ordine di tempo a firmare l'ordinanza è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Previsto da venerdì prossimo il blocco della circolazione dalle 24 alle 5, consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative. Le disposizione sulla Dad alle superiori e all'Università scatteranno da lunedì prossimo; per gli studenti delle superiori, tranne quelli del primo anno, ci sarà la didattica a distanza al 50%. Per gli atenei, lezioni online al 75% tranne che per le matricole e le attività di laboratorio. L'ordinanza prevede anche un aumento di posti Covid. Nel Lazio torna l'autocertificazione

Limitazioni in Lombardia

Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì anche l'attività scolastica nelle scuole secondarie della Lombardia, come prevede l'ordinanza della Regione firmata dal presidente Attilio Fontana. Il provvedimento in sintesi dispone limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana, misure per prevenire l'affollamento all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio, il divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre. In Lombardia il coprifuoco è dalle 23 alle 5.

Misure restrittive in Campania

Fino alla mezzanotte sarà possibile spostarsi senza motivo da una provincia all'altra della Campania. Poi scatterà il blocco e occorrerà una valida motivazione per poterlo infrangere. Alcune ore dopo, dalle 23 di venerdì saracinesche giù per ristoranti, bar e pub e dalla mezzanotte alle 5 del mattino stop alla mobilità.

Altres strette

A Palermo non ci dovrebbe essere il coprifuoco, ma ci sarà il divieto ai pedoni di sostare a partire dalla zona del centro storico. Nessun coprifuoco Covid per ora in Veneto, anche se la nuova fiammata - 1.422 positivi in un giorno, seppur con un fuori busta di 500 casi 'vecchi' su Venezia - fa alzare il livello di allarme. Stessa decisione al momento quella del presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.