Sardegna pronta per la zona gialla: ecco cosa cambierà. In salita i dati sui ricoveri in terapia intensiva per Covid

La Sardegna è oggi virtualmente in zona gialla, ma per la conferma dei dati occorrerà attendere la rilevazione del martedì di Agenas sulla pressione dei pazienti positivi sui reparti e quindi la cabina di regia di venerdì 21 gennaio. Finora a tenere l'Isola in zona bianca è stata la percentuale di posti letto occupati da pazienti con Covid nei reparti di area medica, che non ha mai superato il 14%, ma oggi l'Agenas ha confermato lo sforamento con un +1%. Già oltrepassata dal 6 gennaio la soglia del 10% per le intensive, oggi stabili al 14%, mentre la Sardegna è oltre i 50 casi per 100mila abitanti dalla fine del 2021 con l'inizio della quarta ondata.

Non cambierà nulla

Se non interverranno nuove norme sui colori come stanno chiedendo le Regioni, il cambio di fascia non comparta restrizioni particolari dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto che dispone l'utilizzo del Super Green pass per molte attività ed eventi sociali. Attualmente si trovano in zona bianca con la Sardegna, la Basilicata, il Molise, la Puglia e l'Umbria.

Valle d'Aosta pronta a passare in arancione

La percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid sale al 29% in Italia e in Valle d'Aosta arriva al 69%. In 24 ore, cresce in altre 11 regioni: Abruzzo (al 29%), Basilicata (26%), Calabria (41%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Sardegna (15%), Toscana (25%). Cala in Umbria (33%) e Veneto (23%). Stabile Friuli (29%), Lazio (27%), Liguria (38%), Molise (13%), Pa Bolzano (18%), Pa Trento (25%), Sicilia (35%). Questi i dati Agenas aggiornati al 16 gennaio. Superano la soglia del 30%: Calabria, Liguria, Lombardia, Sicilia, Valle d'Aosta.

I dati delle terapie intensive

La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la soglia del 20% (Abruzzo, Friuli, Lazio, Marche, Trento, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta). A livello giornaliero, il tasso cresce in Puglia (12%) e Sicilia (20%). Cala in Campania (12%), Liguria (19%), Lombardia (15%), Marche (24%), Bolzano (17%). Stabile in 14 regioni: Abruzzo (al 21%), Basilicata (3%), Calabria (19%), Emilia Romagna (17%), Fvg (23%), Lazio (22%), Molise (5%), Trento (23%), Piemonte (23%), Sardegna (14%), Toscana (22%), Umbria (14%), Val d'Aosta (24%), Veneto (18%).Questi i dati Agenas del 16 gennaio.