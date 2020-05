Sardegna, da oggi spiagge aperte

Roma, 18 mag. (askanews) - "A decorrere dal 18 maggio è consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili". Lo prevede l'articolo 15 dell'ordinanza firmata questa notte dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.L'ordinanza prevede inoltre che "sull'intero territorio regionale è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro".Inoltre è previsto che "tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 maggio 2020 hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull'intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali".