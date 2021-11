Sardegna, un morto e molti danni: ritrovati i cacciatori dispersi. Allagamenti anche in Liguria e Toscana

L'Italia nell'occhio del ciclone mediterraneo Blas che causa non solo danni ma anche morti. Dopo avere travolto la Calabria e la Sicilia, la perturbazione ha flagellato la Liguria, la Toscana, il Salento e la Sardegna, dove un 81enne è morto, travolto da un mare di acqua e fango mentre si trovava nella sua auto a Porto Pino, località marino-balneare sulla costa del Sulcis. IL METEO

Il ritrovamento del corpo

L'autovettura, ribaltata, è stata trovata non lontano dalla provinciale 73 che già dalle prime ore della mattina era impraticabile. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore alla ricerca dell'anziano, inizialmente dato per disperso. Solo in serata, il suo corpo è stato individuato dal team di soccorritori, formato da vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile e Corpo Forestale: era stato trascinato dalla furia dei detriti misti ad acqua sino ad un'area limitrofa al poligono militare di Capo Teulada. Abbastanza distante da dove era scomparso l'81enne.

Rintracciati i cacciatori dispersi

Sono invece stati tutti rintracciati i cacciatori dispersi. Nonostante l'allerta gialla, ora passata ad arancione, non avevano voluto rinunciare ad una giornata venatoria che però si è tramutata in un vero e proprio incubo per quattro uomini che sono stati tratti in salvo a Sarroch.

L'attenzione resta alta

L'attenzione però resta alta su tutta l'Isola, dove le piogge hanno superato i 100 mm andando abbondantemente oltre le medie stagionali di novembre che si attestano sui 68 mm. E dove continuerà a piovere almeno sino a mercoledì, secondo l'ufficio meteo dell'Aeronautica militare. A Cagliari la viabilità cittadina è stata completamente bloccata con le strade di alcuni quartieri che si sono trasformate in fiumi in piena; scantinati e case allegate; sistema idrico in tilt e muri crollati. Come a Siliqua, sempre nel Sulcis, dove a cedere, a causa delle infiltrazioni, è stato il muro portante di una casa.

Maltempo nel Sud Sardegna

Allagamenti dalla Toscana al Salento

Disagi e allagamenti anche nel Salento e in Liguria, dove l'allerta Gialla era stata prolungata sino alla sera. Blas non ha risparmiato neppure la Toscana: a Pisa un fulmine ha colpito la facciata della procura causando il distacco di un fregio marmoreo. E ora si contano i primi danni nelle campagne: secondo Coldiretti questa nuova ondata di maltempo tra Sardegna e la Penisola è già costata 2 miliardi di euro.

Lunedì scuole chiuse

Nel frattempo, mentre l'allerta in Sardegna, passa dal giallo all'arancione, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha deciso di chiudere tutte le scuole cittadine per lunedì 15 dicembre. Dopo le incessanti piogge di oggi saranno effettuati dei sopralluoghi sugli edifici degli istituti per verificarne l'agibilità in vista della ripresa delle lezioni. Saranno effettate verifiche anche negli impianti sportivi. Lunedì chiusi anche i cimiteri e i parchi". Nel frattempo tra le tante segnalazioni si registra un intervento dei vigili del fuoco del capoluogo per il crollo di un muro perimetrale e una ringhiera in via Palestina: danneggiate quattro autovetture Sul posto anche la Polizia Locale

Allerta arancione

L'allerta arancione per rischio idrogeologico sarà in vigore sino alle 23,59 di lunedì 15 novembre 2021 anche nella zona del Campidano. Le due giornate - quella di domenica e quella di lunedì - saranno caratterizzate da piogge intense e temporali, fa sapere la protezione civile. Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una Criticità Ordinaria, con Allerta Gialla per rischio idraulico.