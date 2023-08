La Sardegna brucia: roghi al Sud e al Nord Est. Il forte vento li alimenta. Sono 600 le persone evacuate

Sono 600 le persone evacuate a Posada, tra Monte Longu e San Giovanni, le località raggiunte dalle fiamme dove il cielo si è oscurato a causa del gigantesco incendio tra Posada e Siniscola, nella costa nord orientale della Sardegna. La ss 131 dcn 'Diramazione Centrale Nuorese' è provvisoriamente chiusa dal tratto dal km 92 al km 145, tra Siniscola e Olbia. Tre canadair, elicotteri della flotta regionale e uomini a terra dei Vigili del fuoco e della Protezione civile sono in azione da ore sul rogo ma le operazioni sono rese difficili dal forte vento di maestrale che spira in tutta l'isola.

La situazione preoccupa. Il Sud Sardegna brucia. Ma il fuoco fa danni anche nella costa Nord Orientale. Vigili del fuoco al lavoro dalle 22.30 circa di sabato per un vasto incendio di macchia mediterranea e vegetazione varia nella località di San Priamo frazione di San Vito. Le fiamme alimentate dal forte vento che da ieri sta imperversando sulla Sardegna, si sono propagate sino alle località di Feraxi territorio del comune di Castiadas coinvolgendo anche un capannone. Le squadre di pronto intervento inviate dalla sala operativa del Comando di Cagliari di San Priamo - scrive Adnkronos - si sono subito schierate a protezione di alcune case sparse e aziende agricole della zona a protezione di persone animali e beni. Al momento la situazione è sotto controllo sul posto operative anche le squadre del Corpo Forestale regionale anche con mezzi aerei. Preoccupa la situazione a Siniscola.

Questa mattina altri interventi svolti dalle squadre nella notte nell'hinterland cagliaritano e nella provincia per altri incendi di vegetazione. Nelle ultime ore, svolti dalle squadre nella notte nell'hinterland cagliaritano e nella provincia per altri incendi di vegetazione. Nelle ultime ore, a Capoterra, le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie e lambito una casa di riposo : l'incendio è stato tempestivamente spento dai Vigili del fuoco. L'i : l'incendio è stato tempestivamente spento dai Vigili del fuoco. L'i ncendio di un canneto si è sviluppato tra Elmas e Assemini intorno alle 9 : le fiamme propagandosi hanno lambito un'abitazione e stavano per coinvolgere un officina. Le fiamme sono state spente da una squadra della sede centrale. : le fiamme propagandosi hanno lambito un'abitazione e stavano per coinvolgere un officina. Le fiamme sono state spente da una squadra della sede centrale.

Incendio a Siniscola (Ansa)

Alle 11 circa un incendio si è sviluppato a Villamassargia, dove le fiamme si sono propagate raggiungendo anche il centro abitato. Sul posto è intervenuta la squadra di Iglesias che ha spento le fiamme. Intervento anche a Quartu Sant'Elena (Cagliari), località Pitz'e Serra, nei pressi della statale 554, per un incendio di vegetazione dove gli operatori VVF hanno spento le fiamme che stavano per raggiungere dei veicoli in sosta e le strutture vicine. Altri interventi oltre quelli per incendio di vegetazione, a causa delle forti raffiche di vento. Vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza di alberi, pali divelti e coperture pericolanti, nell'hinterland e provincia.

Una notte drammatica quella appena trascorsa per Muravera, il cui territorio è stato aggredito da un violento incendio che ha letteralmente devastato la località di Feraxi. Ma non solo Muravera è stata sfregiata: anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dalle fiamme alimentate dal forte vento di maestrale che ha imperversato sul sud-est della Sardegna.

Gravissimi i danni a Feraxi dove 4 aziende agricole sono state letteralmente annientate dal fuoco che ha ingoiato le riserve di foraggio accumulate. Distrutti anche rinomati agrumeti e una fattoria modello, meta ogni anno di numerose scolaresche. Le fiamme hanno minacciato anche alcune strutture ricettive dalle quali è stato necessario evacuare gli ospiti. Sul posto stanno ancora operando Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del Corpo Forestale, gli uomini dell'Agenzia, Regionale Forestas e numerosi volontari supportati da Canadair ed elicotteri.

''Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione - ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu -. Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente''.

A fuoco il cannetto del Molentargius a Quartu

Fiamme nel Parco del Molentargius

Un altro incendio in Sardegna a poche decine di metri da case e attività commerciali all'ingresso di Quartu. Paura per gli abitanti delle case che si affacciano sulla via Fiume anche perché il fumo sta invadendo le strade e le piazze del rione. A fuoco il canneto dello stagno di Molentargius, area umida protetta tra Cagliari e Quartu a pochi passi dalla spiaggia del Poetto. Sul posto subito i vigli del fuoco della caserma di viale Marconi. Una giornata di fuoco per il sud Sardegna: fiamme e paura per i roghi a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis Iglesiente e a San Sperate, il paese dei murales e delle pietre sonore dell'artista Pinuccio Sciola.

Fuoco anche nella costa Nord Orientale

Un grosso incendio è divampato a metà pomeriggio a Monte Longu di Posada (Nuoro), nella costa nord orientale della, in cui sono state evacuate diverse abitazioni. Le fiamme alimentate dal maestrale, si spingevano velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. L'incendio è arrivato a ridosso delle case, alcune delle quali sono già state evacuate dai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi. Sull' incendio sta operando il Super Puma, ma sono in arrivo gli elicotteri della flotta regionale, alcuni canadair. Dirette verso Posada anche squadre di rinforzo della Protezione civile regionale.

Case evacuate

A Posada le fiamme, spinte dal forte vento di maestrale, corrono verso sud, verso Siniscola e nel centro balneare della Caletta. Decine le abitazioni evacuate a Posada ed è stata chiusa precauzionalmente anche la SS 131 all'altezza di Siniscola, la strada che collega Abbasanta a Olbia. Le fiamme corrono verso la costa a ridosso della statale 125 orientale sarda. Sono due i canadair partiti dalla base di Ciampino impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme al super Puma, gli elicotteri della flotta regionale e decine di uomini e mezzi a terra, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile regionale. "Un rogo di vastissime proporzioni sta interessando il territorio di Posada - ha detto all'ANSA Giorgio Fresu consigliere comunale del centro costiero - L'incendio è partito verso le 14 lungo la ss 131 dcn fino a penetrare nel territorio di Posada, investire tantissime aziende agricole e raggiungere infine le abitazioni. Decine le case sono che sono state evacuate a Monte Longu San San Giovanni .

Nonostante l'impiego massiccio di uomini e mezzi la situazione è davvero drammatica: con il maestrale che soffia forte sta diventando una lotta impari".