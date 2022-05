Esercitazioni Nato, da Villasimius a Porto Pino e al Poetto: chiuse 17 aree davanti alle coste sarde

La stagione turistica sta per esplodere ma in Sardegna alcune aree davanti alle spiagge più belle saranno “chiuse” a causa delle esercitazioni militari. A porre l’attenzione su quanto programmato dallo Stato Maggiore della Difesa è il principale quotidiano dell’Isola, L’Unione sarda. Per lasciare spazio alle esercitazioni – viene spiegato – verranno interdette alla libera fruizione località come quelle del Poetto, Villasimius o Porto Pino, dove con ordinanza del 5 maggio lo Stato Maggiore della Difesa ha disposto le limitazioni di cui si parla.

La Capitaneria di Porto di Cagliari ha disposto “con decorrenza immediata” la “istituzione e contemporanea interdizione, con divieto assoluto di qualsiasi attività, di 17 aree a mare per esercitazioni militari”. Questo davanti ad alcune delle spiagge più rinomate della Sardegna, proprio mentre ci si prepara alla stagione turistica. Ritornano qui alcune riflessioni sul concetto di “servitù militare” che la Sardegna ha avuto modo di fare anche in passato e su cui si è molto dibattuto. Ma in questo caso c’è persino qualche novità. Molte di queste aree a mare sarebbero infatti – scrive l’Unione - fuori da quelle che sono vietate solitamente per tutto l’anno (Quirra-San Lorenzo, Capo Frasca e Teulada).

Le esercitazioni sui mari sardi prevedrebbero un dispiegamento di forze militari impressionante da parte di 7 nazioni della Nato, con utilizzo di 65 navi, sottomarini, aerei ed elicotteri. Complessivamente oltre 4mila uomini impegnati.

“La Sardegna – si legge sullo storico quotidiano sardo - oggi più che mai colonia e baricentro militare dell’Italia e della Nato. Un bersaglio internazionalmente additato come teatro di guerra con le truppe belliche che hanno scelto l’Isola per simulare gli scenari più nefasti, ed esercitarsi a contrastarli”.

In effetti ci sarebbe da riflettere. I divieti derivanti dalla necessità di svolgere le esercitazioni militari riguardano località dalla chiara vocazione turistica. Sarebbero infatti coinvolte le aree davanti alle candide spiagge di Cala Pira e Capo Ferrato, tra Villasimius e Muravera. E, sempre sulla costa orientale, aree davanti alle spiagge situate tra Capo San Lorenzo e Murtas.

Stando a quanto riporta l’Unione, in effetti, le aree interessate da queste esercitazioni “belliche” partirebbe “dalle acque di Sant’Antioco, spostandosi poi all’area Brava di Porto Pino, entrando, poi, con cinque zone ulteriori nell’area antistante la penisola interdetta di Capo Teulada. La prevista presenza di navi militari si sposterebbe quindi verso il Forte Village, passando per Nora. Tra Chia e Sarroch si troverebbero altre due aree interdette. Saltando il Porto di Cagliari si arriverebbe poi al Poetto, la spiaggia dei cagliaritani.

Ancora una volta insomma la Sardegna viene utilizzata per le esercitazioni di guerra. “Non bastavano i 7.200 ettari del Poligono di Teulada – scrive il quotidiano sardo – i 12.700 di Perdasdefogu e i 1.200 di Capo Frasca”.

Si tratterebbe – si legge – di una vera guerra simulata in mare che coinvolgerebbe gran parte dell’Isola, con concentramento sulle coste sarde e dislocamento di solo qualche nave nel Tirreno, nell’Adriatico e nel canale di Sicilia.

E la politica locale cosa fa? Cosa ne pensa? Si attendono le reazioni. Per l’intanto si segnala quanto dichiarato dai deputati sardi di Alternativa, Emanuela Corda, Pino Cabras e Andrea Vallascas: “Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – scrivono – ha scambiato la Sardegna per un teatro di guerra e dovrà spiegare con quale motivazione chiude al transito, sosta, pesca, balneazione e immersioni 17 zone davanti alle nostre bellissime coste scatenando scenari assurdi con armamenti e truppe. Sta preparando le scene di un incubo, ma noi non siamo in guerra e non la vogliamo. La Sardegna è un paradiso e va tutelato, non può essere usato e inquinato per esercitazioni militari per le quali abbiamo dato fin troppo”.

I sardi e la loro classe dirigente dovrebbero esprimersi in merito. Il tema è delicato. “Siamo alle prove generali, all’esibizione meno edificante delle potenze di fuoco, di armamenti di ultima generazione, come se questo fosse il momento di esibire muscoli e provocare le follie altrui, come se non bastassero quelle già in essere”, scrive l’Unione Sarda.