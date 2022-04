Sardegna, da Effetto Palla un rifugio per gli animali di nessuno

Roma, 20 apr. (askanews) - Un rifugio per gli animali di nessuno: c'erano anche l'attrice Caterina Murino e il campione olimpionico Stefano Oppo a Oristano per inaugurare il nuovo progetto della onlus Effetto Palla, che porta il nome della cagnetta similpitbull della veterinaria Monica Pais.Spiega Pais: "Oggi inauguriamo il Regno di Palla, che è la realizzazione dopo diversi anni del sogno che avevamo: non un gattile né un canile ma un limbo fra gli animali salvati e recuperati, i nostrirottami, e le loro nuove vite.Da molti anni Pais e il suo staff alla Clinica Duemari di Oristano affiancano all'attività pagata il recupero e la ricerca di adozione per i loro cosiddetti 'rottami': animali investiti, feriti, abbandonati. Adesso molti approderanno qui al Regno di Palla in attesa di socializzare con gli adottanti: "Un punto di contatto fra animali uomini e altri animali. Diciamo che gli uomini in questo posto faranno la pet therapy aglianimali in funzione di una loro perfetta ristrutturazione: fisica ed emotiva".Ma questo rifugio è pensato anche come un laboratorio per il volontariato e un trampolino per il futuro. Sei anni fa la cagna Palla, trovata con un laccio che le strozzava il collo, diventava una star del web.Da lì è nata la onlus per raccogliere una pioggia di donazioni e numerosi progetti per gli animali in giro per il mondo. E per questo all'inagurazione c'erano anche due sardi celebri come la cagliaritana Murino e l'oristanese Oppo, campione del canottaggio.Caterina Murino, recente convertita al mondo misterico dei gatti, ricorda che la sua bellissima Sardegna è terra di tradizione agricola, e qui spesso il rapporto con gli animali è più distaccato che sul continente: "Io mi auguro davvero che questo lavoro mostruoso che Monica e tutto il suo staff stanno facendo, di questo rifugio Effetto Palla possa veramente sensibilizzare tutti noi sardi" dice.Ma la missione ben più ampia sarebbe sensibilizzare tutti gli animali umani.(Immagini Viviana Mura per Effetto Palla Onlus)